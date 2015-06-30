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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:32 BJT

更新版 1-韩国央行：委员文宇植6月11日投票支持按兵不动--会议记录

文宇植投票支持维持利率在1.75%不变，他认为经济情况大致符合央行预期的成长路径，而且需要更多时间来观察MERS对企业的影响。

“受MERS影响，今年经济成长率可能略低于央行预估，但疫情爆发属于偶发的暂时性事件。”

文宇植称，尽管MERS对成长构成威胁，但还不会导致经济脱离成长路径。他表示，再度降息只会给国内消费造成更多压力，因为这将助长房屋贷款。

文宇植被普遍视为七名货币委员会成员当中立场最强硬的人士，他的建议是使用央行的放款工具来扶助那些受到疫情冲击的企业。

韩国经济以出口为导向，其实在MERS爆发前就已经步履蹒跚，受累于全球需求低迷，从而引发再次降息。（完）

(编译 刘秀红/高琦 审校 蔡美珍)

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