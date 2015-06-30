《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在谨慎氛围下反弹，索尼宣布融资计划后大跌

日本股市日经指数周二反弹，前一交易日录得今年以来第二大单日跌幅。不过市场仍因为希腊情势而保持谨慎。索尼在宣布融资计划后大跌8.3%至近三个月低位。日经指数收盘涨0.6%，至20,235.73点。东证股价指数涨0.3%，至1,630.40点。

--中国股市：沪综指震荡收升5.5%创逾六年最大单日涨幅，个股全面反弹

中国股市沪综指大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。

沪综指收报4,277.222点，大涨224.192点或5.53%，此前最大单日涨幅出现在2009年3月4日的6.12%。今日沪综指振幅高达10.61%，盘中最低探至3,847.86点。上证A股今日成交9,363亿元人民币，上日为9,000亿元。沪深300指数收报4,473点，涨6.71%。

--香港股市：恒生指数收高，但创2014年9月来最大月度降幅

香港股市逆转稍早跌势终场收高，受内地股市大幅反弹激励，但因希腊濒临债务违约导致全球风险胃纳疲弱，市场兴奋情绪受抑。恒生指数收高1.1%至26,250.03点。恒生国企指数涨2.3%至12,981.23点。恒生指数本月下跌4.3%，创2014年9月来最大月度降幅，但今年上半年仍累计上涨11.2%。

--汇市：欧元全线走弱，受月底资金流动和希腊问题拖累

欧元下滑，受月底资金流动压抑，在此同时，投资人作好心理准备，希腊违约几成定局，今日稍晚将不会偿还国际货币基金组织(IMF)的贷款，因而有可能退出欧元区。欧元/美元跌0.6%报1.1170美元，因对冲基金加快抛售速度。由于投资者仍然厌恶风险，日圆受到买盘支撑。美元兑日圆跌0.25%至122.22日圆，接近周一所及的五周低点122.11日圆。

--欧元债市：希腊脱欧忧虑推升收益率，意大利公债标售料测试市场情绪

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率上涨，因担忧希腊可能在周日公投后退出欧元区。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均上涨7个基点，分别报2.44%和2.42%。葡萄牙公债收益率上涨8个基点至3.16%。德国10年期公债收益率下跌4个基点至0.75%，因投资者寻求买入高评级资产来避险。

--国际油市：油价持于三周低点下方，希腊国内银行关闭进入第二天

原油期货盘旋在三周低点下方，投资者等待希腊局势的发展，此前希腊银行关闭，促使投资者回避高风险资产，布兰特原油期货月线有可能连续第二个月收低。0838GMT时，布兰特原油期货涨0.36美元，报每桶62.37美元。该合约月线可能连续第二个月收低，6月下跌了近5.5%。美国原油期货涨0.05美元，报每桶58.38美元。该期约月线可能连续第三个月收低，累计跌幅约为3.5%。

--全球金市：金价下滑，因避险买盘温和且美元走强

金价下滑，尽管希腊或将在今日稍晚出现债务违约，黄金未能获得强劲的避险买盘；同时美元坚挺以及股市反弹也对金价施压。0840GMT，现货金跌至每盎司1,176.50美元，此前两日共上涨0.6%。6月金价料录得1%的跌幅。

--金属期市：LME期镍大跌8%，因上海期交所批准使用俄罗斯镍用于交割

伦敦金属交易所(LME)期镍大跌8%，触及六年低点；上海期货交易所期镍跌停，此前上交所扩大交割选项，引发投资者仓皇出逃。上海期货交易所周一批准俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk)的产品用于该交易所镍合约交割，此前市场担心国内生产商供应不足。

LME指标期镍一度触及每吨10,795美元，为2009年4月以来最低，随后扳回部分跌幅，0842GMT时下跌1.73%，至11,630美元。上海期交所期镍挫跌5%，触及跌停。