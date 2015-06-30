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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 16:30 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑：日内支撑位在0.7100

0812GMT

* 欧元/英镑愈发接近100小时移动均值0.7100，自0.7166开始的回撤态势继续

* 略下方是周一自0.6989至0.7166升势的38.2%回档位0.7098

* 上述升势的50%回档位0.7077，以及61.8%回档位0.7056提供进一步支撑

* 日线图上，一目均衡转换线与先行带亦处在0.71，这巩固了支撑

* 图表：Chart: link.reuters.com/pyr84w

(完)

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(编译 王兴亚；审校 白云)

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