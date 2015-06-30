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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:58 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦6月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/日圆：已填补137.66日圆的缺口。该汇率强劲反弹，从而使艾略特波段指标转为更偏看涨，我们将出脱昨日建立的空仓。该汇率的走势使我们对其前景持中性看法，市场目前显示，汇率可能反弹至140.70/141.06日圆的近期高位。

欧元/美元：在遭遇大举抛售后，已从云区底部1.0962美元大幅反弹。该汇率已填补周末留下的缺口，并走出了相当怪异的日内反转走势。初步阻力位在1.1290/1.1325美元，之后在1.1440/1.1534美元区域存在强劲阻力，后者为近期高点。日内图表依然看跌，目前我们将再度尝试建立少量空仓。

欧元/英镑：从六年下降通道底部0.6985英镑处展开关键的日内反转走势。该点位也是我们的中期下档目标位。盘中艾略特波段指标暗示，汇率将反弹至0.7212英镑的55日移动均线，之后几无上涨空间。若下跌则弱支撑位在0.7100-0.7080，随后为0.6985。若跌破该点位，将下看0.6571/41的2007年低点。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1142 1.1235 -0.83 -7.89 1.2097

美元/日圆 121.99 122.53 -0.44 +1.93 119.68

欧元/日圆 135.93 137.68 -1.27 -6.11 144.77

美元/瑞郎 0.9312 0.9247 +0.70 -6.33 0.9941

英镑/美元 1.5724 1.5737 -0.08 +0.97 1.5573

美元/加元 1.2401 1.2400 +0.01 +6.74 1.1618

澳元/美元 0.7674 0.7673 +0.01 -6.05 0.8168

新西兰元/美元 0.6773 0.6849 -1.11 -13.13 0.7797

欧元/瑞郎 1.0377 1.0390 -0.13 -13.71 1.2026

欧元/英镑 0.7085 0.7146 -0.85 -8.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2031 9.2452 -0.46 -2.81 9.4688

美元/挪威克朗 7.8762 7.8556 +0.26 +5.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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