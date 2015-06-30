中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透伦敦6月30日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：
欧元/日圆：已填补137.66日圆的缺口。该汇率强劲反弹，从而使艾略特波段指标转为更偏看涨，我们将出脱昨日建立的空仓。该汇率的走势使我们对其前景持中性看法，市场目前显示，汇率可能反弹至140.70/141.06日圆的近期高位。
欧元/美元：在遭遇大举抛售后，已从云区底部1.0962美元大幅反弹。该汇率已填补周末留下的缺口，并走出了相当怪异的日内反转走势。初步阻力位在1.1290/1.1325美元，之后在1.1440/1.1534美元区域存在强劲阻力，后者为近期高点。日内图表依然看跌，目前我们将再度尝试建立少量空仓。
欧元/英镑：从六年下降通道底部0.6985英镑处展开关键的日内反转走势。该点位也是我们的中期下档目标位。盘中艾略特波段指标暗示，汇率将反弹至0.7212英镑的55日移动均线，之后几无上涨空间。若下跌则弱支撑位在0.7100-0.7080，随后为0.6985。若跌破该点位，将下看0.6571/41的2007年低点。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1142 1.1235 -0.83 -7.89 1.2097
美元/日圆 121.99 122.53 -0.44 +1.93 119.68
欧元/日圆 135.93 137.68 -1.27 -6.11 144.77
美元/瑞郎 0.9312 0.9247 +0.70 -6.33 0.9941
英镑/美元 1.5724 1.5737 -0.08 +0.97 1.5573
美元/加元 1.2401 1.2400 +0.01 +6.74 1.1618
澳元/美元 0.7674 0.7673 +0.01 -6.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6773 0.6849 -1.11 -13.13 0.7797
欧元/瑞郎 1.0377 1.0390 -0.13 -13.71 1.2026
欧元/英镑 0.7085 0.7146 -0.85 -8.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2031 9.2452 -0.46 -2.81 9.4688
美元/挪威克朗 7.8762 7.8556 +0.26 +5.41 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%