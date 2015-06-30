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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:51 BJT

香港个股：万达商业地产称母公司质押1.82%股份以获取贷款

路透香港6月30日 - 中国最大商业物业开发商--大连万达商业地产 周二称，母公司大连万达集团将其持有该公司的其中1.82%股份质押，作为由独立第三方授出贷款的抵押品。

公司的声明称，被质押的股份共8,254万股，相当于公司总发行股本约1.82%。大连万达集团持有万达商业约44.23%已发行股本。

万达商业表示，有关贷款由大连万达集团自用，但未有透露具体用途。

以万达商业今天收盘价62.35港元计，被质押股份市值约51.46亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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