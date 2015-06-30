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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 16:50 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月30日

路透香港6月30日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:49时，1
 港元=0.79975人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为33.59%，高于上交易日收盘的28.89%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.28      6.16      1.07
 建设银行                                          7.13      7.08      1.26
 中国银行                                          4.89      5.04      1.21
 农业银行                                          3.71      4.17      1.11
 招商银行                                         18.72     22.60      1.04
 中信银行                                          7.71      6.18      1.56
 交通银行                                          8.24      8.08      1.28
 民生银行                                          9.94     10.16      1.22
 中国人寿                                         31.32     33.75      1.16
 中国平安                                         81.94    104.70      0.98
 中国太保                                         30.18     37.20      1.01
 中信证券                                         26.91     27.95      1.20
 新华人寿                                         61.06     46.30      1.65
 海通证券                                         21.80     20.50      1.33
 华能国际                                         14.03     10.80      1.62
 大唐发电                                          7.98      3.97      2.51
 华电国际                                         11.12      8.59      1.62
 中煤能源                                         11.42      4.63      3.08
 中国神华                                         20.85     17.68      1.47
 中国石油                                         11.33      8.65      1.64
 兖州煤业                                         13.75      6.09      2.82
 中国石化                                          7.06      6.69      1.32
 上海石化                                         10.73      4.21      3.19
 中海油服                                         27.94     12.36      2.83
 仪征化纤                                         12.94      3.76      4.30
 中国铝业                                          9.33      3.91      2.98
 江西铜业                                         21.51     12.94      2.08
 洛阳钼业                                         12.36      5.73      2.70
 紫金矿业                                          5.12      2.73      2.35
 马钢股份                                          5.32      2.67      2.49
 鞍钢股份                                          7.30      5.35      1.71
 重庆钢铁                                          5.69      2.15      3.31
 海螺水泥                                         21.45     27.20      0.99
 洛阳玻璃                                         19.95      6.17      4.04
 京城机电                                         13.29      5.40      3.08
 中联重科                                          8.11      5.03      2.02
 金隅股份                                         11.95      7.85      1.90
 中国国航                                         15.36      8.76      2.19
 东方航空                                         12.32      6.49      2.37
 南方航空                                         14.54      9.16      1.98
 中国远洋                                         12.48      5.01      3.11
 中海集运                                          9.50      3.03      3.92
 中集集团                                         32.30     19.94      2.03
 中海发展                                         12.84      5.87      2.74
 宁沪高速                                          9.68     10.18      1.19
 深高速                                            8.55      6.18      1.73
 成渝高速                                          6.89      3.42      2.52
 皖通高速                                         12.98      8.25      1.97
 广深铁路                                          8.22      4.27      2.41
 中国南车                                         18.36     11.90      1.93
 中国交建                                         17.56     11.60      1.89
 中国铁建                                         15.63     11.98      1.63
 中国中铁                                         13.69      8.37      2.05
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           55.23     46.55      1.48
 广汽集团                                         15.30      7.18      2.66
 青岛啤酒                                         46.59     47.05      1.24
 白云山                                           34.46     28.60      1.51
 新华制药                                         12.09      6.12      2.47
 海信科龙                                         12.20      6.85      2.23
 南京熊猫                                         20.68      9.10      2.84
 晨鸣纸业                                          8.97      4.68      2.40
 上海医药                                         22.27     21.60      1.29
 中兴通讯                                         23.81     19.72      1.51
 东方电气                                         20.47     14.46      1.77
 潍柴动力                                         31.66     25.85      1.53
 东北电气                                          7.08      2.90      3.05
 广船国际                                         53.74     28.55      2.35
 经纬纺机                                         20.06     10.20      2.46
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         14.62      6.09      3.00
 北辰实业                                          7.70      3.75      2.57
 创业环保                                         12.75      6.28      2.54
 中国中冶                                          7.23      3.37      2.68
 金风科技                                         19.47     15.68      1.55
 丽珠                                             67.83     54.35      1.56
 万科                                             14.52     19.08      0.95
 郑煤机                                           10.91      5.36      2.55
 大连港                                            7.20      3.50      2.57
 山东墨龙                                         12.01      4.50      3.34
 浙江世宝                                         52.01     15.50      4.20
 复星医药                                         28.94     28.75      1.26
 光大银行                                          5.36      4.65      1.44
 东江环保                                         21.15     16.70      1.58
 上海电气                                         14.93      6.33      2.95
 广发证券                                         22.65     19.94      1.42
 华泰证券                                         23.13     21.90      1.32
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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