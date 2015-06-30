《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月30日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透香港6月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:49时，1 港元=0.79975人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为33.59%，高于上交易日收盘的28.89%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.28 6.16 1.07 建设银行 7.13 7.08 1.26 中国银行 4.89 5.04 1.21 农业银行 3.71 4.17 1.11 招商银行 18.72 22.60 1.04 中信银行 7.71 6.18 1.56 交通银行 8.24 8.08 1.28 民生银行 9.94 10.16 1.22 中国人寿 31.32 33.75 1.16 中国平安 81.94 104.70 0.98 中国太保 30.18 37.20 1.01 中信证券 26.91 27.95 1.20 新华人寿 61.06 46.30 1.65 海通证券 21.80 20.50 1.33 华能国际 14.03 10.80 1.62 大唐发电 7.98 3.97 2.51 华电国际 11.12 8.59 1.62 中煤能源 11.42 4.63 3.08 中国神华 20.85 17.68 1.47 中国石油 11.33 8.65 1.64 兖州煤业 13.75 6.09 2.82 中国石化 7.06 6.69 1.32 上海石化 10.73 4.21 3.19 中海油服 27.94 12.36 2.83 仪征化纤 12.94 3.76 4.30 中国铝业 9.33 3.91 2.98 江西铜业 21.51 12.94 2.08 洛阳钼业 12.36 5.73 2.70 紫金矿业 5.12 2.73 2.35 马钢股份 5.32 2.67 2.49 鞍钢股份 7.30 5.35 1.71 重庆钢铁 5.69 2.15 3.31 海螺水泥 21.45 27.20 0.99 洛阳玻璃 19.95 6.17 4.04 京城机电 13.29 5.40 3.08 中联重科 8.11 5.03 2.02 金隅股份 11.95 7.85 1.90 中国国航 15.36 8.76 2.19 东方航空 12.32 6.49 2.37 南方航空 14.54 9.16 1.98 中国远洋 12.48 5.01 3.11 中海集运 9.50 3.03 3.92 中集集团 32.30 19.94 2.03 中海发展 12.84 5.87 2.74 宁沪高速 9.68 10.18 1.19 深高速 8.55 6.18 1.73 成渝高速 6.89 3.42 2.52 皖通高速 12.98 8.25 1.97 广深铁路 8.22 4.27 2.41 中国南车 18.36 11.90 1.93 中国交建 17.56 11.60 1.89 中国铁建 15.63 11.98 1.63 中国中铁 13.69 8.37 2.05 长城汽车 42.76 38.00 1.41 比亚迪 55.23 46.55 1.48 广汽集团 15.30 7.18 2.66 青岛啤酒 46.59 47.05 1.24 白云山 34.46 28.60 1.51 新华制药 12.09 6.12 2.47 海信科龙 12.20 6.85 2.23 南京熊猫 20.68 9.10 2.84 晨鸣纸业 8.97 4.68 2.40 上海医药 22.27 21.60 1.29 中兴通讯 23.81 19.72 1.51 东方电气 20.47 14.46 1.77 潍柴动力 31.66 25.85 1.53 东北电气 7.08 2.90 3.05 广船国际 53.74 28.55 2.35 经纬纺机 20.06 10.20 2.46 昆明机床 8.84 3.52 3.14 一拖股份 14.62 6.09 3.00 北辰实业 7.70 3.75 2.57 创业环保 12.75 6.28 2.54 中国中冶 7.23 3.37 2.68 金风科技 19.47 15.68 1.55 丽珠 67.83 54.35 1.56 万科 14.52 19.08 0.95 郑煤机 10.91 5.36 2.55 大连港 7.20 3.50 2.57 山东墨龙 12.01 4.50 3.34 浙江世宝 52.01 15.50 4.20 复星医药 28.94 28.75 1.26 光大银行 5.36 4.65 1.44 东江环保 21.15 16.70 1.58 上海电气 14.93 6.33 2.95 广发证券 22.65 19.94 1.42 华泰证券 23.13 21.90 1.32 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%