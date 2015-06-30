《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月30日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透香港6月30日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:51时,1美元=6.201人民币< CNY=CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.28 0.776 2.14 市北高新 17.29 1.091 2.56 大众交通 16.65 1.311 2.05 永生投资 25.34 2.429 1.68 老凤祥 53.54 5.474 1.58 S中纺机 12.51 0.704 2.87 鼎立股份 29.88 1.367 3.52 氯碱化工 13.58 0.829 2.64 双钱股份 27.69 1.566 2.85 海立股份 14.34 0.909 2.54 浦东金桥 24.29 2.016 1.94 外高桥 35.08 2.663 2.12 ST联华 18.27 1.672 1.76 锦江投资 20.79 1.729 1.94 中路股份 72.78 3.85 3.05 金山开发 21.41 1.144 3.02 海欣股份 12.66 0.87 2.35 耀皮玻璃 10.41 0.828 2.03 大江股份 10.69 0.725 2.38 上柴股份 17.16 1.027 2.69 丹化科技 10.68 0.809 2.13 上海三毛 15.21 1.017 2.41 友谊股份 20.81 2.2 1.53 上工申贝 20.68 1.298 2.57 上海机电 32.94 3.07 1.73 宝信软件 71.21 4.242 2.71 上海物贸 13.98 1.028 2.19 自仪股份 25.01 1.813 2.22 上海普天 22.66 1.447 2.53 陆家嘴 49.74 3.192 2.51 华新水泥 10.57 1.055 1.62 锦江股份 29.8 2.841 1.69 鄂尔多斯 12 1.066 1.82 华电能源 12.98 0.798 2.62 SST天海 13.09 0.734 2.88 大名城 20.25 1.154 2.83 东方通信 16.49 0.971 2.74 黄山旅游 22.23 1.937 1.85 开开实业 18.05 1.319 2.21 海南航空 6.39 0.846 1.22 ST轻骑 11.43 0.739 2.49 振华重工 10.5 0.791 2.14 锦州港 7.96 0.73 1.76 九龙山 15.11 0.998 2.44 凌云股份 23.56 1.184 3.21 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%