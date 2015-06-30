《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月30日

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透香港6月30日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:52时,1港元=0.79972人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 14.90 9.20 2.03 南玻 13.34 9.90 1.68 深康佳 30.17 15.37 2.45 ST中华 19.20 8.43 2.85 ST中冠 33.00 16.42 2.51 深深宝 15.20 9.65 1.97 深华发 28.03 9.98 3.51 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.77 特力 20.66 12.06 2.14 飞亚达 17.80 10.63 2.09 一致药业 74.51 48.02 1.94 深深房 13.47 7.54 2.23 ST盛润 11.57 8.12 1.78 深南电 13.28 8.16 2.04 深纺织 17.79 9.60 2.32 方大集团 12.60 8.12 1.94 深国商 29.84 13.85 2.69 深赛格 19.08 8.40 2.84 宝石 9.78 6.65 1.84 小天鹅 23.90 18.30 1.63 粤高速 6.42 3.65 2.20 晨鸣纸业 8.97 5.78 1.94 ST珠江 14.31 8.48 2.11 美菱电器 9.02 6.59 1.71 大冷股份 16.95 9.97 2.13 粤电力 11.94 7.60 1.96 佛山照明 11.47 7.94 1.81 江铃汽车 36.70 36.82 1.25 沙隆达 15.93 9.30 2.14 苏常柴 16.00 7.00 2.86 威孚高科 30.99 31.45 1.23 古井贡酒 46.68 30.40 1.92 ST东海 12.22 7.58 2.02 长安汽车 21.15 19.83 1.33 京东方 5.19 3.80 1.71 鲁泰 13.90 12.38 1.40 本钢板材 7.75 4.33 2.24 张裕 48.79 31.91 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1