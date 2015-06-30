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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 17:02 BJT

全球贵金属：6月29日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓减少0.19%

路透6月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量与上周五持平
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓减少0.19%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期        变动       增减
    SPDR      22,873,469.3   6月29日   22,873,469.3   6月26日        0.0       0.00%
    iShares  323,718,755.9   6月29日  324,339,687.9   6月26日 -620,932.0      -0.19%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
 
        
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 (编译 刘秀红；审校 白云)

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