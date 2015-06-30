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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 17:15 BJT

台湾汇市：台币收升逾1角中止连两贬，随亚币反弹及消化出口商抛汇卖需

* 台币随亚币反弹中止连两贬
    * 季底续消化出口商抛汇卖需
    * 明日实质交易区间估在30.800-30.900

    路透台北6月30日 - 台币兑美元 周二量缩收升1.08角中止连两日收贬。汇银人士表示，市场对希
腊债务危机的紧张情绪略有舒缓，日圆、韩元等亚币皆见反弹，且场上持续消化出口商抛汇卖需，带动台币实
质交投趋升靠向30.850。 
    
    汇银人士指出，今日外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显，出口商抛汇卖需虽在但力道不若此前
强劲，令交投量能萎缩，今日为季底最后一个交易日，待出口商抛汇卖压消化完后，市场将转趋关注外资动向
。
   
   “ 季底过后出口商会比较停，会少很多。”一位官股银行交易员说。
   
    交易员表示，希腊债务危机只能静待周日希腊公投结果，交投转向关注稍晚美国公布的6月PMI、消费者信
心，且周四即将公布攸关美联储升息时点的非农就业数据，短线观望气氛逐渐增温，台币实质交投料陷入量缩
区间盘整格局。
    
    随着周末希腊跟国际债权人就改革换金援的谈判破裂后，希腊关闭银行并实施资本管制，承诺将在周日(7
月5日)举行公投，交由希腊人民决定是否同意债权人的要求。
    
    台币第二季收高1.07%至31.070；今日台币实质交易区间在30.838-30.930；上日交易区间在30.957-30.98
9。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在30.800-30.900。
       
    台湾股市周二收升0.94%报9,323.02点，重返年线附近。 证交所今日资料显示，外资及陆资
在台股再转为买超11.07亿台币；上交易日为卖超71.13亿台币。 
    
    在美元隔夜走软推动下，多数亚洲新兴货币周二走高，但是在美国升息预期及希腊债务问题担忧拖累下，
大部分都将录得季度跌幅。 其中韩元兑美元  上涨0.9%报1,115.5韩元，结束连
续五日跌势，主要受出口商月底结算需求提振。 
       
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增。一个月美元
/台币远汇 尾盘报30.835/30.845，上日收在30.869。  
    
    本周余日国际重要经济数据和事件有：     
 
    6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/Case-Shiller 4月
房价指数、中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表、德国6月失业率、英国第一季GDP/企业投资/经常帐收支
、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Eme
rging Leaders Venture Summit)前发表演说及澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举
办的活动上发表演讲。
        
    7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间就业岗位增幅、美
国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆)
、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、
英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定
法国国际税务对话。

    7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国
5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央
行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。
    
    7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元
区5月零售销售。 
 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.070    31.178  30.838-31.178   31.178     6.20    8.73
                                                                         
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 (完)

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