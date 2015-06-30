台湾汇市：台币收升逾1角中止连两贬，随亚币反弹及消化出口商抛汇卖需

* 台币随亚币反弹中止连两贬 * 季底续消化出口商抛汇卖需 * 明日实质交易区间估在30.800-30.900 路透台北6月30日 - 台币兑美元 周二量缩收升1.08角中止连两日收贬。汇银人士表示，市场对希 腊债务危机的紧张情绪略有舒缓，日圆、韩元等亚币皆见反弹，且场上持续消化出口商抛汇卖需，带动台币实 质交投趋升靠向30.850。 汇银人士指出，今日外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显，出口商抛汇卖需虽在但力道不若此前 强劲，令交投量能萎缩，今日为季底最后一个交易日，待出口商抛汇卖压消化完后，市场将转趋关注外资动向 。 “ 季底过后出口商会比较停，会少很多。”一位官股银行交易员说。 交易员表示，希腊债务危机只能静待周日希腊公投结果，交投转向关注稍晚美国公布的6月PMI、消费者信 心，且周四即将公布攸关美联储升息时点的非农就业数据，短线观望气氛逐渐增温，台币实质交投料陷入量缩 区间盘整格局。 随着周末希腊跟国际债权人就改革换金援的谈判破裂后，希腊关闭银行并实施资本管制，承诺将在周日(7 月5日)举行公投，交由希腊人民决定是否同意债权人的要求。 台币第二季收高1.07%至31.070；今日台币实质交易区间在30.838-30.930；上日交易区间在30.957-30.98 9。交易员预估，明日台币实质交投波动区间暂看在30.800-30.900。 台湾股市周二收升0.94%报9,323.02点，重返年线附近。 证交所今日资料显示，外资及陆资 在台股再转为买超11.07亿台币；上交易日为卖超71.13亿台币。 在美元隔夜走软推动下，多数亚洲新兴货币周二走高，但是在美国升息预期及希腊债务问题担忧拖累下， 大部分都将录得季度跌幅。 其中韩元兑美元 上涨0.9%报1,115.5韩元，结束连 续五日跌势，主要受出口商月底结算需求提振。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.835/30.845，上日收在30.869。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 6月30日(二)：美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国6月消费者信心、美国标普/Case-Shiller 4月 房价指数、中国5月货物和服务贸易/国际收支平衡表、德国6月失业率、英国第一季GDP/企业投资/经常帐收支 、美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在由Active Capital与Six Thirty举办的“新兴领袖创业峰会”(Eme rging Leaders Venture Summit)前发表演说及澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举 办的活动上发表演讲。 7月1日(三)：中国6月官方制造业与非制造业PMI/汇丰制造业PMI终值、美国6月ADP民间就业岗位增幅、美 国6月Markit制造业PMI、美国5月建筑支出/6月美国供应管理协会(ISM)制造业PMI、美国汽车销售年率 (万辆) 、欧元区Markit制造业PMI 6月终值、英国6月Markit/CIPS制造业PMI、日本6月制造业采购经理人指数(PMI)、 英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会、欧洲央行管理委员会会议，无利率决定 法国国际税务对话。 7月2日(四)：美国6月非农就业数据/失业率/平均时薪/就业参与率、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单/耐久财订单、英国6月Markit/CIPS建筑业PMI、英国6月Nationwide房价、欧元区5月PPI、瑞典央 行宣布利率决议、澳洲5月商品/服务贸易收支。 7月3日(五)：中国汇丰6月服务业PMI、澳洲5月零售销售、意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元 区5月零售销售。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.070 31.178 30.838-31.178 31.178 6.20 8.73 元太外汇经纪公司 31.075 31.176 30.840-31.176 31.176 2.74 5.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.110/-0.085 -0.095/-0.075 (完)