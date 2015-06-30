版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 17:22 BJT

表格：欧元区5月失业率与4月持平，仍为11.1%

路透布鲁塞尔6月30日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区5月失业率与4月持平，仍为11.1%。

以下为数据详情：

失业率(%) 14年5月 15年2月 15年3月 15年4月 15年5月

欧元区19国 11.6 11.2 11.2 11.1 11.1

欧盟28国 10.3 　 9.7 9.7 9.6 9.6

注: 路透调查预估欧元区5月失业率持稳于11.1%。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐