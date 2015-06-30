香港个股：百盛集团与大众点评展开合作，加速向O2O商业模式转型

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海6月30日 - 亚洲最大百货集团之一的百盛商业集团 与中国大众点评网周二宣布战略合作。未来，大众点评将为百盛在中国的60家分店提供O2O（线上线下）方案，加速百盛集团从线下实体商业向O2O的商业模式转型。
公司新闻稿显示，此次合作将为大众点评超过2亿的活跃用户提供更加丰富的应用场景，而百盛集团在一年内会员数预计至少增长五成。
大众点评将为百盛提供包括移动官网、情景感知、团购、预约排队、线上支付、会员回馈体系和大数据等一整套O2O解决方案，引导大众点评用户从以吃喝玩乐为主的消费场景延展到购物等更加多元化的场景。
百盛商业集团首席执行官（CEO）张瑞雄表示，“此次与大众点评的战略合作，是互联网与传统零售巨头的优势结合。它可以为百盛带来一年内至少50%的会员增长；也是百盛运用其丰富的跨国集团资源，推动大众点评积极拓展其国内和国外的市场战略。”
百盛在马来西亚、中国、越南、印尼和缅甸共开设了125家百货商场，去年百盛中国的销售突破了220亿元人民币。
大众点评去年初获得中国互联网巨头腾讯 的战略入股，是中国领先的城市生活消费平台。去年腾讯入股时，大众点评高层曾公开表示，未来公司仍有独立上市的计划，但尚没有具体时间表。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%