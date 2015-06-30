欧洲汇市：英镑有望创近两年来最好季度表现，受经济增长数据提振

英镑兑美元 在数据公布后触及盘中高位1.5746，但随后在美元兑欧元上涨影响下回撤至1.5725，日内下跌0.1%。英镑兑欧元 延续涨势，日内涨0.7%，至0.70945英镑。

英镑贸易加权指数 本季上涨近4%，为2013年第三季以来最佳表现。

“英镑强势是对英国强劲周期性复苏的反映，今日的GDP报告进一步验证了这种复苏，”纽约三菱东京日联银行驻伦敦外汇经济学家Lee Hardman称。

“希腊进展的不确定性升高，也对英镑有利，推动避险资金流入英镑。”

稍早前公布的数据显示，英国6月份消费者信心创逾15年来最高水平，购物者纷纷表示愿意消费。该数据进一步表明，英国经济虽然开年疲软，但现正加速增长。

但英国央行首席经济学家霍尔丹周一称，央行应避免提早升息，而且未来降息与升息皆有可能。还表示，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上升的推动。

今日稍晚，投资者将关注英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔的讲话。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价