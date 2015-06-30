欧洲汇市：英镑有望创近两年来最好季度表现，受经济增长数据提振

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
英镑兑美元 在数据公布后触及盘中高位1.5746，但随后在美元兑欧元上涨影响下回撤至1.5725，日内下跌0.1%。英镑兑欧元 延续涨势，日内涨0.7%，至0.70945英镑。
英镑贸易加权指数 本季上涨近4%，为2013年第三季以来最佳表现。
“英镑强势是对英国强劲周期性复苏的反映，今日的GDP报告进一步验证了这种复苏，”纽约三菱东京日联银行驻伦敦外汇经济学家Lee Hardman称。
“希腊进展的不确定性升高，也对英镑有利，推动避险资金流入英镑。”
稍早前公布的数据显示，英国6月份消费者信心创逾15年来最高水平，购物者纷纷表示愿意消费。该数据进一步表明，英国经济虽然开年疲软，但现正加速增长。
但英国央行首席经济学家霍尔丹周一称，央行应避免提早升息，而且未来降息与升息皆有可能。还表示，英镑升值对经济成长的拖累可能盖过薪资上升的推动。
今日稍晚，投资者将关注英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔的讲话。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 王颖/蔡美珍)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。