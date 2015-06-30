中国消费：上海自7月起实施离境退税政策，境外游客可享受11%退税

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海6月30日 - 中国上海市政府网站周二显示，上海自7月1日起实施离境退税政策，境外游客在上海的首批27家退税商店购买的退税商品，在符合一定条件时，离境时可退还11%增值税。
该网站刊登的今日上海市政府新闻发布会的相关情况称，在海南省先行试点境外旅客购物离境退税的基础上，财政部、海关总署和国家税务总局近日已确定北京、上海于7月1日起纳入实施离境退税政策的城市范围。
根据上海的相关政策，境外旅客申请购物离境退税应当同时符合六个条件：同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到500元人民币，并索取境外旅客购物离境退税申请单和增值税普通发票；在指定离境口岸办理离境手续，离境前退税物品尚未启用或消费；离境日距退税物品购买日不超过90天；所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境；所购退税物品经海关验核并在退税申请单上签章；在指定的退税代理机构办理退税。
目前上海首批离境口岸为上海浦东和虹桥两大机场，首批悬挂退税商店标识的退税定点商店主要分布在本市中心商业街区、旅游购物景区、涉外居住商业社区。未来上海将适时研究扩大符合离境退税办理条件的离境口岸（主要指陆路口岸上海火车站，港口口岸吴淞口国际邮轮码头、上海港国际客运中心码头）和退税定点商店范围。
豫园商城 周二公告称，公司旗下位于豫园商圈的两个商业网点位列27家上海市首批悬挂退税商店标识的退税定点商店名单之中。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%