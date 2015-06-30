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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 18:05 BJT

日本经济：政府应坚持施行可靠财政计划来控制公共债务--财务大臣

路透东京6月30日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，鉴于希腊债务危机，政府应坚持执行可靠的财政计划来控制巨额公共债务，这一点很重要。

日本政府公布的财政政策规划草案，提议到2019年3月为止的三年总账户支出仍为增加1.6万亿日圆(130亿美元)，但不再对年度支出设限。

麻生太郎称，政府和日本央行正密切合作以应对希腊问题的潜在影响，并表示这种影响不容小觑。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王兴亚)

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