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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 18:16 BJT

亚洲橡胶：东京期胶连续第四日下跌，受日圆走强及上海期胶大跌拖累

“日圆走强和上海期胶下跌推动东京期胶走低，”乐天证券分析师Satoru Yoshida说道。

上海期交所主力9月期胶 下滑555元人民币，或4.2%，收报每吨12,800元，日低在12,615元，为4月16日以来最低。

“东京期胶料将很快反弹，因100日移动均线显示价格已接近底部，但如果日圆继续走强或上海期胶延续跌势，东京期胶也可能继续走低，这取决于希腊危机的结果和其它因素，”Yoshida表示。

新加坡SICOM近月7月期胶 最新报每公斤151美分，下滑3.8美分。（完）

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/高琦 审校 艾茂林/王兴亚)

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