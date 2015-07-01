重温稿-台湾货币市场：半年报结算日短率大致平稳，金融机构普遍充裕少数缺

* 半年报结算日，短率高位略微走软 * 短票市场不缺资金 * 债券附买回普遍钱多，利率高位走滑 记者 高洁如 路透台北6月30日 - 台湾银行间短率周二较上日高位略微走软。今日是半年报结算的最 后一个交易日，不过金融机构普遍反应多钱，虽然少数银行有资金需求，但大致平稳，资金 好找，相较过去的季报结算并未太紧张。 大型银行的资金调度人士指出，今日拆出的一周高位略有走滑，因资金宽裕，若不降利 率可能不好拆出。也有调度人士表示，少数小银行缺钱，因多半找急钱，因此利率较高。 〞这一季还好，高点没有太高，之前季底的拆款高位可以到0.50%以上，这次最高也才 看到0.49%而已，〞一位小型商银交易人士表示。 他们认为，本次半年季报结算不若先前预估的紧张，市场的谨慎气氛虽浓厚，但资金充 裕，令半年报结算嗅不出紧张的气氛。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.386% 0.387% --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.490% 0.388-0.490% --两周拆款利率区间 0.465-0.475% 0.435-0.490% **短票市场不缺** 交易员表示，票券方面，今日缺口不大，尾盘反向多钱，还要逆向拆出予金融同业。 也有票券商表示，月底都是战战兢兢的操作，由于缺口很小，一早开盘就大致平了，也 叫分公司不要再收钱，就算法人和银行一直表达要券的意愿，但无法满足他们的需求。 〞没有人在月底放那么大的缺口，所以他们就算打电话来也要不到什么东西，〞一位票 券商交易员说。 今日短票利率大致稳于上日；大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56 %；部分中小票商仍成交0.57-0.59%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 563%，同0.565%；上日成交量58.35亿台币，前日为101.33亿。 台湾央行周二公布，共发行5,517亿台币存单。与今日存单到期金额5,563亿相较，存单 发行余额减46亿。 中央银行定存单本周到期共1兆26.8亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三1,4 27.30亿，周四1,991.50亿以及周五568.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为922亿台币，累积超额准备为6,083亿台币、 加计前期1%的超额准备为7,050亿台币。 **RP市场资金回流** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然今日是半年报结算的最后一天，但是资金 不缺反多，部分投信和寿险缺券，但市场券源无法满足需求。 交易员普遍表示，资金较日前宽松，到单的投信虽也有不续做的，但也不乏进场找券的 投信和寿险。 〞早上虽然还是有缺口，但很快就填平了，〞一位大型证券商交易员说。 他们认为，明日进入7月第一个交易日，估计资金应回复宽裕，利率料能回稳低位。 周二有18亿台币的农业金库金融债到期还本。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.64%，大致同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率区间高位回复先前的偏低水位，主要成交 利率极短天期回到0.42%，其余在0.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46% ，其余在0.48-0.53%。此部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 杨淑祯)