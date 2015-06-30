东南亚股市：多数反弹，但泰国股市下跌

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
菲律宾股市第二季累计下挫4.7%，将今年迄今的累计涨幅缩小至4.62%，但仍跑赢地区股市。
泰国股市表现欠佳，因5月经济指标低迷打压银行股 ，总理巴育表示希腊债务危机对该国经济的影响应该较小。
泰国指标股指 周二下跌0.4%，本季度温和下滑0.09%。泰国股市周三逢假期休市，周四将恢复交易。
第二季主要东南亚股市均下滑，反映出围绕美联储加息、希腊债务危机、地区经济放缓等事件的不确定性。
印尼股市 是本季度表现最差的股市，累计下滑11%，其次是马来西亚股市 和新加坡股市 ，两者分别累计下滑6.8%和3.8%。越南股市在此期间则逆势上涨7.6%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 391.19 1.97 +0.51 -4.77 410.77
新加坡 3317.33 37.15 +1.13 -1.42 3365.15
马来西亚 1706.64 14.72 +0.87 -3.10 1761.25
泰国 1504.55 -6.64 -0.44 +0.46 1497.67
印尼 4910.66 28.08 +0.58 -6.05 5226.95
菲律宾 7564.50 -2.88 -0.04 +4.62 7230.57
越南 593.05 1.30 +0.22 +8.69 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 白云)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%