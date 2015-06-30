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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 19:05 BJT

东南亚股市：多数反弹，但泰国股市下跌

菲律宾股市第二季累计下挫4.7%，将今年迄今的累计涨幅缩小至4.62%，但仍跑赢地区股市。

泰国股市表现欠佳，因5月经济指标低迷打压银行股 ，总理巴育表示希腊债务危机对该国经济的影响应该较小。

泰国指标股指 周二下跌0.4%，本季度温和下滑0.09%。泰国股市周三逢假期休市，周四将恢复交易。

第二季主要东南亚股市均下滑，反映出围绕美联储加息、希腊债务危机、地区经济放缓等事件的不确定性。

印尼股市 是本季度表现最差的股市，累计下滑11%，其次是马来西亚股市 和新加坡股市 ，两者分别累计下滑6.8%和3.8%。越南股市在此期间则逆势上涨7.6%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 391.19 1.97 +0.51 -4.77 410.77

新加坡 3317.33 37.15 +1.13 -1.42 3365.15

马来西亚 1706.64 14.72 +0.87 -3.10 1761.25

泰国 1504.55 -6.64 -0.44 +0.46 1497.67

印尼 4910.66 28.08 +0.58 -6.05 5226.95

菲律宾 7564.50 -2.88 -0.04 +4.62 7230.57

越南 593.05 1.30 +0.22 +8.69 545.63

(完)

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