香港社会：高铁工程最新造价853亿港元超支三成，政府将向港铁追责

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透香港6月30日 - 香港政府周二称，广深港高速铁路香港段工程持续超支，最新造价853亿港元较最初预算超支三成，政府将向港铁公司 追究责任。
根据港铁今天向政府提交的报告，高铁的通车时间将推迟至2018年第三季度，原为2017年底；至于委托港铁建造的费用预算亦修订为853亿港元，较2010年最初预算650亿港元超支约31%，也较去年8月港铁估算的715亿港元高出近两成。
运输及房屋局局长张炳良向传媒表示，港铁公司受政府所委托作为高铁工程管理人，是有最大的责任和义务去控制工程成本和管理风险。
“政府不能接受高铁工程持续超支，亦不能接受只由纳税人承担因此所造成损失，而且委托费用必须封顶。”他称。
他并指出，对于对于港铁公司管理下的高铁工程严重偏离立项时完成时间表和委托费用预算，政府深表关注，并将严格审视港铁公司作为工程管理人的表现，并就工程延误和超支所需承担责任。
他强调，“政府不会随便接受修订完工日期以及费用预算。”
港铁在联交所一份声明中称，“本公司已知会政府这些修订的估计是基于若干假设，其中包括适时的资金安排，并需要各方合作以及取得政府的若干批准。”
公司并称，董事局已授权公司主席和行政总裁与政府进行沟通，藉此让高铁工程按照经修订时间表开始营运。
高铁香港段总长度26公里，由西九龙直达深圳与香港分界，连接内地1.6万公里长的高速铁路网络，加强香港作为中国南大门的重要角色。工程于2010年1月底正式展开，最初计划原定于2015年完工。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%