版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 19:15 BJT

香港社会：高铁工程最新造价853亿港元超支三成，政府将向港铁追责

路透香港6月30日 - 香港政府周二称，广深港高速铁路香港段工程持续超支，最新造价853亿港元较最初预算超支三成，政府将向港铁公司 追究责任。

根据港铁今天向政府提交的报告，高铁的通车时间将推迟至2018年第三季度，原为2017年底；至于委托港铁建造的费用预算亦修订为853亿港元，较2010年最初预算650亿港元超支约31%，也较去年8月港铁估算的715亿港元高出近两成。

运输及房屋局局长张炳良向传媒表示，港铁公司受政府所委托作为高铁工程管理人，是有最大的责任和义务去控制工程成本和管理风险。

“政府不能接受高铁工程持续超支，亦不能接受只由纳税人承担因此所造成损失，而且委托费用必须封顶。”他称。

他并指出，对于对于港铁公司管理下的高铁工程严重偏离立项时完成时间表和委托费用预算，政府深表关注，并将严格审视港铁公司作为工程管理人的表现，并就工程延误和超支所需承担责任。

他强调，“政府不会随便接受修订完工日期以及费用预算。”

港铁在联交所一份声明中称，“本公司已知会政府这些修订的估计是基于若干假设，其中包括适时的资金安排，并需要各方合作以及取得政府的若干批准。”

公司并称，董事局已授权公司主席和行政总裁与政府进行沟通，藉此让高铁工程按照经修订时间表开始营运。

高铁香港段总长度26公里，由西九龙直达深圳与香港分界，连接内地1.6万公里长的高速铁路网络，加强香港作为中国南大门的重要角色。工程于2010年1月底正式展开，最初计划原定于2015年完工。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐