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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 19:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，希腊债务问题打压市场人气

路透雅加达6月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一个月低点，盘中跌幅一度达到2%，希腊债务谈判破裂打击人气。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低1.7%，报每吨2, 229马币，盘中徘徊在2,221-2,247马币之间。

6月棕榈油价格几未变动，但目前交投在一个月低点附近。

马来西亚一家外国大宗商品经纪商的交易员说：“最初是因为中国股市大幅下滑...中国股市间接影响了大宗商品价格。”

受希腊问题影响，欧洲股市、低评级债券和欧元走弱。

中国股市沪综指周二大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。短线看，在政策面暖风频吹，监管层护盘及“杠杆杀”暂告一段落之后，大盘短期底部已现，后市料震荡上行，但反弹力度有待观察。

总成交量为52,147口，高于往常均量35,000口。

路透市场分析师王涛表示，棕榈油或跌破2,216马币的支撑位，并进一步跌至下一道支撑位2,182马币。(完)

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(编译 王洋; 审校 白云)

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