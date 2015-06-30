马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，希腊债务问题打压市场人气

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透雅加达6月30日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一个月低点，盘中跌幅一度达到2%，希腊债务谈判破裂打击人气。
马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收低1.7%，报每吨2, 229马币，盘中徘徊在2,221-2,247马币之间。
6月棕榈油价格几未变动，但目前交投在一个月低点附近。
马来西亚一家外国大宗商品经纪商的交易员说：“最初是因为中国股市大幅下滑...中国股市间接影响了大宗商品价格。”
受希腊问题影响，欧洲股市、低评级债券和欧元走弱。
中国股市沪综指周二大幅震荡后逆转收升5.5%，创逾六年最大单日涨幅。分析师指出，在监管层连续出台救市举措安抚市场情绪、澄清民间配资规模之后，大盘午后在金融股带领下强势上涨，一转早盘颓势。短线看，在政策面暖风频吹，监管层护盘及“杠杆杀”暂告一段落之后，大盘短期底部已现，后市料震荡上行，但反弹力度有待观察。
总成交量为52,147口，高于往常均量35,000口。
路透市场分析师王涛表示，棕榈油或跌破2,216马币的支撑位，并进一步跌至下一道支撑位2,182马币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%