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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 20:25 BJT

修正-国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅反弹，马来西亚现货供应仍令市场承压

(修正直接提取码)
    路透新加坡6月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二小幅反弹，但仍低于季
节性均值，据业内消息人士称，因马来西亚现货供应继续充斥着市场。
    
    7月柴油裂解价差上涨0.34美元 ，至每桶较迪拜原油升水11.73美元
，但据消息人士称，价差预计将在第三季趋疲。
    
    消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售船期在7月中旬
的柴油船货，此前该公司已在现货市场出售了至少另外三批船期在7月的
船货。
    
    他们还表示，由于有新增的炼厂产能，中东的产能提高，预计将令亚
洲柴油裂解价差承压，因为除了非洲之外，船货无法在找到其他去处。
    
    有交易商称，东西方利差走阔至每吨负24美元，不过因运费仍较高，
使得将船货运至欧洲的操作并不赚钱。
    
    新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。
    
    维多从联合石化购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月20日至24
日，价格为较7月13-20日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。
    
    维多从永顺油品购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月21日至25
日，价格为较7月14-21日新加坡平均报价每桶贴水0.5美元。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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