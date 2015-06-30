修正-国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅反弹，马来西亚现货供应仍令市场承压

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
(修正直接提取码) 路透新加坡6月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二小幅反弹，但仍低于季 节性均值，据业内消息人士称，因马来西亚现货供应继续充斥着市场。 7月柴油裂解价差上涨0.34美元 ，至每桶较迪拜原油升水11.73美元 ，但据消息人士称，价差预计将在第三季趋疲。 消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售船期在7月中旬 的柴油船货，此前该公司已在现货市场出售了至少另外三批船期在7月的 船货。 他们还表示，由于有新增的炼厂产能，中东的产能提高，预计将令亚 洲柴油裂解价差承压，因为除了非洲之外，船货无法在找到其他去处。 有交易商称，东西方利差走阔至每吨负24美元，不过因运费仍较高， 使得将船货运至欧洲的操作并不赚钱。 新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。 维多从联合石化购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月20日至24 日，价格为较7月13-20日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。 维多从永顺油品购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月21日至25 日，价格为较7月14-21日新加坡平均报价每桶贴水0.5美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%