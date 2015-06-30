修正-国际油市：亚洲柴油裂解价差小幅反弹，马来西亚现货供应仍令市场承压

(修正直接提取码) 路透新加坡6月30日 - 亚洲柴油裂解价差周二小幅反弹，但仍低于季 节性均值，据业内消息人士称，因马来西亚现货供应继续充斥着市场。 7月柴油裂解价差上涨0.34美元 ，至每桶较迪拜原油升水11.73美元 ，但据消息人士称，价差预计将在第三季趋疲。 消息人士称，马来西亚国家石油公司(Petronas)标售船期在7月中旬 的柴油船货，此前该公司已在现货市场出售了至少另外三批船期在7月的 船货。 他们还表示，由于有新增的炼厂产能，中东的产能提高，预计将令亚 洲柴油裂解价差承压，因为除了非洲之外，船货无法在找到其他去处。 有交易商称，东西方利差走阔至每吨负24美元，不过因运费仍较高， 使得将船货运至欧洲的操作并不赚钱。 新加坡现货市场达成两笔柴油交易，没有航煤交易达成。 维多从联合石化购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月20日至24 日，价格为较7月13-20日新加坡平均报价每桶贴水0.6美元。 维多从永顺油品购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月21日至25 日，价格为较7月14-21日新加坡平均报价每桶贴水0.5美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)