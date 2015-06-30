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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 19:57 BJT

欧洲已公布经济指标--2015/6/30

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)           较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季           +0.4  r           +0.4  r                 +1.0  r
 英国             第一季           +0.4  f           +0.3  f                 +2.9  f
 德国             第一季           +0.3  f-@         +0.7  f-@               +1.1  f-u
 法国             第一季           +0.6  f           +0.6  r                   --  
 意大利           第一季           +0.3  f           持平  f                 +0.1  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        6月             --              +0.3  f                 +0.2  p
 英国                5月           +0.2              +0.2                    +0.1  
 德国                6月           -0.1  p           +0.1  f                 +0.3  p
 法国(HICP)          5月           +0.2  f           +0.1  f                 +0.3  f
 意大利(HICP)        6月           +0.1  p           +0.2  f                 +0.2  p
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              4月           -0.1              +0.2  r                 -2.2  
 英国                5月           +0.1              +0.1                    -1.6  
 德国                5月           持平              +0.1                    -1.3  
 法国                5月           -0.5              -0.4                    -1.7  
 意大利              5月           +0.2  p           -0.1  r                 -1.9  p
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                          
 欧元区              5月           11.1              11.1                          
 英国              2-4月            5.5               5.7                          
 德国                6月            6.4  @            6.4  @                       
 法国             第一季           10.3              10.4                          
 意大利              5月           12.4  @           12.4  @                       
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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