欧洲已公布经济指标--2015/6/30

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.4 r +0.4 r +1.0 r 英国 第一季 +0.4 f +0.3 f +2.9 f 德国 第一季 +0.3 f-@ +0.7 f-@ +1.1 f-u 法国 第一季 +0.6 f +0.6 r -- 意大利 第一季 +0.3 f 持平 f +0.1 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 6月 -- +0.3 f +0.2 p 英国 5月 +0.2 +0.2 +0.1 德国 6月 -0.1 p +0.1 f +0.3 p 法国(HICP) 5月 +0.2 f +0.1 f +0.3 f 意大利(HICP) 6月 +0.1 p +0.2 f +0.2 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 4月 -0.1 +0.2 r -2.2 英国 5月 +0.1 +0.1 -1.6 德国 5月 持平 +0.1 -1.3 法国 5月 -0.5 -0.4 -1.7 意大利 5月 +0.2 p -0.1 r -1.9 p 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 5月 11.1 11.1 英国 2-4月 5.5 5.7 德国 6月 6.4 @ 6.4 @ 法国 第一季 10.3 10.4 意大利 5月 12.4 @ 12.4 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1