国际油市：印度和台湾的现货需求支撑亚洲燃料油市场

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透新加坡6月30日 - 业内消息人士称，来自印度和台湾用于发电的 现货需求支撑周二的亚洲燃料油需求。 消息人士称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)正在为国内客户 求购7月底的180-cst燃料油船货。但没有透露客户是谁。 消息人士透露，IOC每个季度都会代表它的国内客户求购一批燃料油 船货，尽管IOC自己就是380-cst燃料油出口商。 消息人士还称，IOC可能已向维多出售了一批7月20-22日装运的380-c st燃料油。但无法证实这笔交易。 台湾中油公司据悉也在求购6万吨低硫燃料油，用于发电。 一家新加坡的交易商称，新加坡船用燃料油价差从上周的贴水1-2美 元，转至较燃料油船货每吨升水1美元，因燃料油供应商在努力将多余的 船货推向船用油市场，并试图以更高价格出售。 现货市场达成两笔交易： 道达尔向Socar售出2万吨380-cst燃料油，船期为7月26日至30日，价 格为每吨333.50美元。 维多从壳牌购入2万吨180-cst燃料油，船期为7月15日至19日，价格 为每吨较新加坡报价贴水5美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%