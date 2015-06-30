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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 20:36 BJT

国际油市：印度和台湾的现货需求支撑亚洲燃料油市场

路透新加坡6月30日 - 业内消息人士称，来自印度和台湾用于发电的
现货需求支撑周二的亚洲燃料油需求。
    
    消息人士称，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)正在为国内客户
求购7月底的180-cst燃料油船货。但没有透露客户是谁。
    
    消息人士透露，IOC每个季度都会代表它的国内客户求购一批燃料油
船货，尽管IOC自己就是380-cst燃料油出口商。    
    
    消息人士还称，IOC可能已向维多出售了一批7月20-22日装运的380-c
st燃料油。但无法证实这笔交易。
    
    台湾中油公司据悉也在求购6万吨低硫燃料油，用于发电。
    
    一家新加坡的交易商称，新加坡船用燃料油价差从上周的贴水1-2美
元，转至较燃料油船货每吨升水1美元，因燃料油供应商在努力将多余的
船货推向船用油市场，并试图以更高价格出售。
    
    现货市场达成两笔交易：
    
    道达尔向Socar售出2万吨380-cst燃料油，船期为7月26日至30日，价
格为每吨333.50美元。
    
    维多从壳牌购入2万吨180-cst燃料油，船期为7月15日至19日，价格
为每吨较新加坡报价贴水5美元。(完)
   
      
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 (编译 白云; 审校 王洋)

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