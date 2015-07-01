中国基金：内地分级基金和保本基金暂不纳入香港内地基金互认范围

路透上海7月1日 - 中国证监会网站周二稍晚刊登相关问答，就内地与香港基金互认的热点问题作出解答。例如对于纳入互认基金范围的“常规基金”范围，证监会解答称，互认实施初期，按照循序渐进、逐步扩大的原则，互认基金类型从运作成熟、简单透明的产品做起。按上述原则，内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。

5月22日，中国证监会与香港证监会发布联合公告，就内地与香港两地基金互认安排正式签署《监管合作备忘录》，两地基金互认将于今日起施行。

根据证监会相关解答，香港互认基金类型应当为常规股票型、债券型、混合型及指数型。符合互认条件的香港互认基金投资金融衍生工具的，应当符合香港法律法规规定和基金契约或公司章程约定。

对于互认基金不低于2亿元人民币规模的时点如何认定，证监会解答指出，香港互认基金向中国证监会申请注册时，2亿元资产规模要求主要指申请时点的规模，同时，中国证监会也会考虑过往一段时期的规模情况。

香港互认基金经中国证监会注册后，基金管理人应采取合理措施确保互认基金持续满足资产规模等资格条件。当出现资产规模等不满足条件的情形时，应当依法履行报告程序，并采取暂停内地销售等措施。重新符合条件的，应当履行报告、公告等程序，再行恢复内地销售。

为强化香港互认基金的地域特征，证监会还要求，香港基金管理人可以将互认基金的投资管理职能转授给在香港运营、持有香港证监会相关牌照的投资机构，但不能将投资管理职能转授给在香港之外运营的投资机构。不过，香港互认基金可以聘请海外投资顾问，投资顾问没有地域限制。

在基金互认初始阶段，中国证监会对香港每家基金管理人申请基金互认的数量没有作出限制，原则上符合条件的香港基金均可按程序申请互认。香港互认基金应向香港和内地投资者同时披露公告等信息，应披露信息可在相关媒介和中国证监会网站刊登。