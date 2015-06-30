国际油市：亚洲石脑油近月跨月升水保持不变，市场供给充足

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透新加坡6月30日 - 亚洲石脑油近月8月上半月/9月上半月的升水连续第四日报每吨2美元，较三个月前下跌了近7.5倍，因市场预计将会有充足的供给。
预计7月会有约190万吨欧洲、地中海石脑油抵达亚洲，或为2014年9月以来运抵东方的最高月度西方货流量。
一位在新加坡的交易员说：“因为供给增多所以有价格将下降的预期。汽油也承受一定的压力，但炼化利润率良好帮助缓解了负面影响。”
除了用于制造石化品以外，石脑油还可用作汽油的混合油料，这取决于油的品级。
日本方面，官方周二数据显示，其5月油品销售连续第二个月上升，受益于石化行业对石脑油的需求坚挺。
亚洲汽油裂解价差保持坚挺，报每桶15.89美元，但其从6月17日触及的多年高位19.45美元滑落。
需求可能已经见顶，因穆斯林斋月将在7月末结束。
但交易员表示，今年来自印度的进口需求可能缓冲了汽油裂解价差的下跌。
新加坡现货市场上，有四笔汽油交易达成，一笔石脑油交易达成。
维多以每桶78美元从雪佛龙购买一艘船期为7月15-19日的汽油船货，但以每桶78.10美元的价格向贡渥(Gunvor)出售一艘类似级别、同船期的船货。
维多以每桶77.98美元从PTT购买一艘船期为7月18-22日的92号汽油船货。
SK能源以每桶78.40美元向道达尔出售一艘船期为7月26-30日的92号汽油船货。
壳牌以每吨548美元向BP出售一艘船期为8月下半月的石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%