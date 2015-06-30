国际油市：亚洲石脑油近月跨月升水保持不变，市场供给充足

路透新加坡6月30日 - 亚洲石脑油近月8月上半月/9月上半月的升水连续第四日报每吨2美元，较三个月前下跌了近7.5倍，因市场预计将会有充足的供给。

预计7月会有约190万吨欧洲、地中海石脑油抵达亚洲，或为2014年9月以来运抵东方的最高月度西方货流量。

一位在新加坡的交易员说：“因为供给增多所以有价格将下降的预期。汽油也承受一定的压力，但炼化利润率良好帮助缓解了负面影响。”

除了用于制造石化品以外，石脑油还可用作汽油的混合油料，这取决于油的品级。

日本方面，官方周二数据显示，其5月油品销售连续第二个月上升，受益于石化行业对石脑油的需求坚挺。

亚洲汽油裂解价差保持坚挺，报每桶15.89美元，但其从6月17日触及的多年高位19.45美元滑落。

需求可能已经见顶，因穆斯林斋月将在7月末结束。

但交易员表示，今年来自印度的进口需求可能缓冲了汽油裂解价差的下跌。

新加坡现货市场上，有四笔汽油交易达成，一笔石脑油交易达成。

维多以每桶78美元从雪佛龙购买一艘船期为7月15-19日的汽油船货，但以每桶78.10美元的价格向贡渥(Gunvor)出售一艘类似级别、同船期的船货。

维多以每桶77.98美元从PTT购买一艘船期为7月18-22日的92号汽油船货。

SK能源以每桶78.40美元向道达尔出售一艘船期为7月26-30日的92号汽油船货。

壳牌以每吨548美元向BP出售一艘船期为8月下半月的石脑油船货。(完)

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