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市场报道 | 2015年 6月 30日 星期二 21:38 BJT

美国股市：开高，受希腊协议达成的期望支撑

路透6月30日 - 美国股市周二开高，市场寄望希腊与债权人能在最后关头达成协议避免希腊退出欧元区。

道琼工业指数 涨83.46点，或0.47%，至17,679.81点；标普500指数 涨12.25点，或0.6%，报2,069.89点，Nasdaq综合股价指数 涨38.84点，或0.78%，报4,997.31点。(完)

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