美国各类经济指标总览--2015/6/30

《汇市简讯》美元/日圆盘初挫低后，跌势放缓
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
美国经济谘商会周二公布6月美国消费者信心指数上升，受就业市场不断改善提振。经济咨商会 报告称，6月美国消费者信心指数攀升至101.4，追平3月触及的水平，且高于5月消费者信心指 数被下修后的94.6，前值为95.4。 失业率(%) 5.5 (5月) 5.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加28.0 (5月) 增加22.1 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (5月) +0.1 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (5月) +0.1 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.1 (5月) +0.3 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) 持平 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.5 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (5月) -0.2 (4月) 国内生产总值(GDP)(%) -0.2 (第一季终值) +2.2 (第四季终值) GDP平减指数(%) -0.1 (第一季终值) +0.2 (第四季终值) 零售销售(%) +1.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差408.8 (4月) 逆差505.7 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.2 (5月) -0.5 (4月) 产能利用率(%) 78.1 (5月) 78.3 (4月) 初请失业金人数(万人) 27.1 (6月20日当周 26.8 (6月13日当周) ) 联邦预算(亿美元) 赤字824 (5月) 盈余1,570 (4月) 领先指标(%) +0.7 (5月) +0.7 (4月) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.5 (4月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3 (5月) 持平 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加205.4 (3月) 增加213.5 (3月修正值) 企业库存(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 建筑支出(%) +2.2 (4月) +0.5 (3月修正值) 消费者信心 101.4 (6月) 94.6 (5月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (5月) 116.5 (4月修正值) 建筑许可(万户) 125 (5月修正值) 114 (4月修正值) 成屋销售(万户) 535 (5月) 509 (4月修正值) 新屋销售(万户) 54.6 (5月) 53.4 (4月修正值) 工厂订单(%) -0.4 (4月) +2.2 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.8 (5月) -1.5 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (5月) 57.8 (4月) 供应管理协会制造业指数 52.8 (5月) 51.5 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.4 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) +1.3 (5月) -0.2 (4月修正值) 出口物价(%) +0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) +6.7 (第一季修正 +4.2 (第四季修正值) 值) 非农业生产率(%) -3.1 (第一季修正 -2.1 (第四季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,133 (第一季) 赤字1,031 (第四季修正值)
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1