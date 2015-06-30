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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 23:17 BJT

标题新闻：首季美元在全球外汇储备中占比从上季的约63%升至64.1%，欧元占比降至20.7%-IMF数据

IMF：国际货币基金组织

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