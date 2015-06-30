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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 01:27 BJT

欧洲汇市：英镑有望创近两年来最好季度表现，关注希腊债务危机的发展

路透伦敦6月30日 - 英镑贸易加权指数周二有望创近两年来最好季度表现，受助于希腊问题拖累欧元进一步下跌，且数据显示英国第一季度经济增长数据被上修。

英镑兑欧元有望连续第八个季度上涨，为1999年欧元开始交易以来持续时间最长的一轮涨势。受对希腊债务危机的担忧拖累，欧元全线下跌。

英国国家统计局周二公布，英国第一季度经济增长0.4%，初值为增长0.3%，英国央行和其他经济学家原本认为初值过于悲观。英国家庭可支配收入也创2011年以来最快按年升幅。

英镑兑美元 触及1.5775美元日内高位，在伦敦午后交易中小幅下跌，报1.5712美元。英镑兑欧元 上升约1%，至0.70835英镑，英镑贸易加权指数触及93.4，第二季录得约4%的升幅。

“英镑强势是对英国强劲周期性复苏的反映，今日的GDP报告进一步验证了这种复苏，”纽约三菱东京日联银行驻伦敦外汇经济学家Lee Hardman称。

“希腊进展的不确定性上升，也对英镑有利，推动避险资金流入英镑。”

数据显示，英国6月份消费者信心创逾15年来最高水平，购物者纷纷表示愿意消费。该数据进一步表明，英国经济虽然开年疲软，但现正加速增长。 (完)

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