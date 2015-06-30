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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 02:50 BJT

金属期市：伦敦期镍从六年低点反弹，风险厌恶情绪拖累其他基本金属下滑

路透伦敦6月30日 - 伦敦期镍周二从六年低点反弹，而其他基本金属下跌，因投机者卖出，他们担心供应过剩、中国的不确定和希腊债务危机。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍 稍早大跌约9%，触及每吨10,795美元，此为2009年4月来最低水平，但低吸买盘和回补空头带动期镍反弹，收涨1.1%，报11,980美元。上海期交所期镍 挫跌5%，触及跌停限制。

期镍出现恐慌性抛售，此前上海期交所镍期货交割品牌扩容，引发投资者纷纷出脱仓位。

期锡 收跌3.3%，报每吨13,925美元，此前触及约六年最低13,365美元。

LME期铜 收低0.4%，报5,765美元，此前数据显示LME铜库存增加超过1.6万吨。

期锌 收跌0.9%，报2,000美元，此前触及15个月低位1,964.50美元。期铅 下滑1.3%，收报1,760美元。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后报1,691美元，下跌0.6%。(完)

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