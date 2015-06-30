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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 03:04 BJT

纽约期市：原糖期货急升，因反弹积累动能

路透纽约/伦敦6月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二上涨，延续从六年半低位反弹的势头，且原糖期货在第二季上涨，为逾一年来首见，因基金回补大量净空头仓位。

伦敦可可从2011年高位回落，纽约可可市场录得两个月来最大单日跌幅，因月底和季末获利了结。

10月原糖期货 收涨0.4美分，或3.3%，报每磅12.47美分。8月白糖期货 上涨6.60美元，或1.8%，报每吨370.30美元。

9月伦敦可可期货 收低27英镑，或1.2%，报每吨2,157英镑。9月纽约可可期货 收跌62美元，或1.9%，收报每吨3,269美元。两份合约均录得2013年第三季以来表现最好的一季。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌8美元，报每吨1,784美元。9月阿拉比卡咖啡期货 收平在每磅1.324美元。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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