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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米价格创五年来最大单日升幅，受USDA数据提振

路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二急升近8%，为五年来最大单日涨幅，因美国农业部(USDA)玉米种植面积和库存数据低于分析师预期。

玉米价格今日升幅为2010年6月30日来最大。

玉米价格在本季上涨12%，在今年第一季下跌5%。玉米在6月上升20%，为2012年7月录得27%升幅以来最大月度升幅，当时玉米面临历史上最严重的旱灾，带动价格上升至纪录高位。

USDA周二报告，截至6月1日，农户种植玉米面积为8,889.7万英亩，库存总计44.47亿蒲式耳。两者均在接受路透调查的分析师预估区间之内，但低于分析师预估均值。

近月CBOT-7月玉米合约 收涨30-3/4美分，报每蒲式耳4.14美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为837,096口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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