版本:
中国
市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 04:47 BJT

芝加哥期市：大豆急升5%创2010年来最大单日升幅，受USDA库存预估提振

路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二急升5%，创2010年10月来最大单日升幅，此前美国农业部(USDA)公布截至6月1日的库存预估低于市场预期。

近月大豆 触及每蒲式耳10.59-1/4美元，为六个月来最高水平，之后缩减涨幅，收涨53-3/4美分，报10.56-1/4美元。

USDA称，截至6月1日，大豆库存为6.25亿蒲式耳，低于6.7亿的市场预估均值。分析师表示，数据暗示农业部可能下调美国2014/15年和2015/16年大豆结转库存预估。

USDA预计，2015年美国大豆种植面积为创纪录高位的8,510万英亩，符合市场预期。

本月，CBOT大豆上升13%，近月豆粕攀升17%，豆油上涨0.7%。

7月豆粕合约 收升17.6美元，报每短吨359.5美元。7月豆油合约 升0.51美分，收报33.56美分。

今日CBOT大豆预估成交量为497,570口，豆粕为188,328口，豆油为174,139口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐