全球金市：金价下滑，希腊危机拉低欧元

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 欧元下跌，因希腊接近违约
* 美国升息前景继续拖累黄金
* 现货银降至3月中来最低水准
路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周二下跌，因希腊可能无法偿还国际货币基金组织贷款的前景拖累欧元兑美元下跌，且投资者对黄金的较长期前景仍然保持谨慎态度。
欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，现在延期周二到期的希腊救助计划为时过晚，且希腊必须改变对债权人及欧元区伙伴国的立场，才有可能就新的救助计划达成一致。
现货金 下跌1.2%，至每盎司1,166.35美元，此为6月5日来最低，在1858 GMT，现货金跌0.7%，报1,171.05美元。金价在第二季势将下滑1%，为连跌第四个季度。
美国8月期金 收跌7.20美元，报每盎司1,171.80美元。
美元兑一篮子主要货币 上涨0.7%，向金价施压。
“金市的表现说明，市场并不担心希腊问题。希腊的的系统重要性已是今非昔比，”美银美林金属策略师Michael Widmer，“目前美元是推动市场的更重要因素。”
美股在交投震荡中上涨，一项全球股市指数上扬，而欧元仍然受压。
美联储副主席费舍尔称，薪资增长的“初步迹象”应提振对通胀将逐步升向美联储设定的目标的信心。
现货银 缩减跌幅，此前下挫2.2%，至3月中来最低的每盎司15.40美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,074.24美元。现货钯金 上涨0.9%，此前跌至两年低位661.34美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%