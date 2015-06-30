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货币新闻 | 2015年 7月 1日 星期三 04:55 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存增加190万桶-API

路透6月30日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油库存和馏分油库存也增加。

API公布，最新一周美国原油库存增加187.5万桶，至4.68861亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少200万桶。库欣原油库存减少1.9万桶。

最新一周汽油库存增加33.4万桶，分析师预估为增加45.8万桶。

馏分油库存增加26.3万桶，预计为增加162万桶。

上周美国原油进口增加45.5万桶/日，至721.5万桶/日。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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