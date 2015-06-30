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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 05:49 BJT

纽约期市：ICE期棉触及九个半月低位，因USDA下调棉花种植面积预估

路透纽约6月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二触及9月中来最高，因美国农业部(USDA)将美国棉花种植面积预估下调至逾30年来最低，扭转期棉稍早大幅下跌的頽势，当时市场受到中国政府计划出售国储棉的消息拖累。

ICE-12月期棉合约 上升至最高67.99美元，之后回落，收涨0.68美分，或1%，报每磅67.91美分。

棉花交投在大约300点的宽阔区间，因美国政府报告和商品市场普涨，令棉花抹去因中国需求忧虑而录得跌幅。

美国农业部周二表示，美国农户今年棉花种植面积略低于900万英亩，较上年下降20%，且种植面积为1983年来最小。

农业部的数据低于其在3月时预估的955万英亩，且远低于路透调查显示分析师预期的943万英亩。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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