美国股市：收涨，因寄望希腊与债权人在最后一刻达成协议

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 希腊向债权人提交新的救助提议
* 6月美国消费者信心上升，数据好于预期
* 道指上涨0.13%，标普500指数升0.27%，Nasdaq指数涨0.57%
路透6月30日 - 美国股市周二在交投震荡中收高，尽管逼近债务违约边缘，但投资者仍寄望将希腊能与债权人达成协议，留在欧元区。
在16亿欧元国际货币基金组织(IMF)贷款还款限期到期前几个小时，希腊向债权人提交新的救助提议，要求债务重组，为打破磋商僵局作最后努力。
欧元区消息人士向路透表示，希腊政府暗示，如果能就新贷款达成协议，可能会建议民众在周日举行的公投中投支持票，或取消公投。
在开盘上涨后，美股跟随欧股下跌，之后在下午再由跌转升，因迹象显示希腊总理齐普拉斯显示愿意协商。
“我认为齐普拉斯有点目中无人和傲慢，他高估了自己，”O’Neil Securities的纽约证交所(NYSE)场内交易部门董事Kenny Polcari说。“磋商仍可能一拍两散。市场仍然惴惴不安。”
美国企业在希腊敞口有限，但投资者担心，如果希腊退出欧元区，将对整个欧洲带来的后果。
波动率指数周二急升，因季度期权到期。周度期权提早一日到期，因周五为美国独立纪念日假期。
周一，美股放量大跌，标普500指数和道指录得10月9日表现最差的一日，因担心希腊危机。
在今年上半年，道指下跌。标普500指数在第二季下滑，为10个季度来首次。Nasdaq指数则连续第10上升。
在6月，道指、标普500指数和Nasdaq指数全部下跌。
希腊的消息盖过本周迄今美国数据对股市的影响。
周二一份备受关注的调查报告显示，4月美国独栋房屋价格同比上涨，但涨幅小于预期。美国4月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨4.9%，路透调查访问的分析师估值为上涨5.5%。
美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心指数攀升至101.4，高于预期的97.3。
道琼工业指数 上涨23.16点，或0.13%，至17,619.51点；标准普尔500指数 上升5.47点，或0.27%，至2,063.11点；Nasdaq指数 上涨28.40点，或0.57%，至4,986.87点。
标准普尔500指数10大类股中有七种上涨，电信服务类股、公用事业股和必需消费品类股微幅下跌。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约75亿股，高于6月迄今日成交均值63亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,894和1,226家，比率为1.54:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,742和1,058家，比率为1.65:1。
有四只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有30只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，108只触及新低。(完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%