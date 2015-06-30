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货币新闻 | 2015年 7月 1日 星期三 06:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数第三日下滑，海岬型船运价跌4%

路透6月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二连续第三日下滑，因海岬型船运输需求下降。

乾散货运价指数跌13点，或1.6%，报800点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌54点，或4.01%，报1,292点。日均获利跌439美元，报9,468美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点，报845点。日均获利升49美元，至6,734美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 持平在361点。超灵便型船指数 跌7点，报715点。(完)

(编译 利棣儿；审校 张涛)

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