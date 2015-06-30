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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 82.27 +1.20 +1.48 2014022

京东 34.10 +1.60 +4.92 9319653

新浪 53.57 +0.29 +0.53 942358

搜狐 59.09 +0.14 +0.24 319624

网易 144.87 +4.26 +3.03 1085799

百度 199.08 -1.42 -0.71 2513788

台湾

台湾积体电路 22.71 +0.33 +1.47 4219798

联电 2.05 +0.03 +1.49 172975

日月光 6.60 +0.11 +1.69 780130

硅品精密 7.45 +0.02 +0.27 1366413

和信超媒体 0.81 -0.03 -3.39 46541

友达 4.46 +0.13 +3.00 493490

中华电信 31.92 +0.58 +1.85 42465

台湾国际航电 43.93 -0.05 -0.11 1333545

香港

中国移动 64.09 +0.51 +0.80 231837

中国联通 15.70 +0.30 +1.95 130444

中国电信 59.03 +1.31 +2.27 58618

中芯国际 5.41 +0.02 +0.37 34114

电讯盈科 5.90 -0.28 -4.56 328

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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