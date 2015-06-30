《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月30日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 82.27 +1.20 +1.48 2014022
京东 34.10 +1.60 +4.92 9319653
新浪 53.57 +0.29 +0.53 942358
搜狐 59.09 +0.14 +0.24 319624
网易 144.87 +4.26 +3.03 1085799
百度 199.08 -1.42 -0.71 2513788
台湾
台湾积体电路 22.71 +0.33 +1.47 4219798
联电 2.05 +0.03 +1.49 172975
日月光 6.60 +0.11 +1.69 780130
硅品精密 7.45 +0.02 +0.27 1366413
和信超媒体 0.81 -0.03 -3.39 46541
友达 4.46 +0.13 +3.00 493490
中华电信 31.92 +0.58 +1.85 42465
台湾国际航电 43.93 -0.05 -0.11 1333545
香港
中国移动 64.09 +0.51 +0.80 231837
中国联通 15.70 +0.30 +1.95 130444
中国电信 59.03 +1.31 +2.27 58618
中芯国际 5.41 +0.02 +0.37 34114
电讯盈科 5.90 -0.28 -4.56 328
(完)
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路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%