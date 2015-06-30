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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
    
    
    6月29日当周
    
    6月30-7月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                             6月        --       52.30
    
    7月1日(三)
    0130 澳洲建筑许可                                  5月       +1.0%     -4.4%
  
             民间房屋建筑许可                                     --       +4.7%
  
    
    7月2日(四)
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 5月   逆差22.00 逆差38.88
             商品/服务进口(较前月)                                --       +4.0%
             商品/服务出口(较前月)                                --       -6.0%
    
    7月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                             6月        --       49.60
    
    7月3日(五)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          5月       +0.5%      持平
    
    
    7月6日当周
    
    7月6日(一)
    2200 新西兰NZIER企业信心                          第二季      --       23.0%
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                             6月        --       +0.3%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           6月        --       -4.3%
                网络招聘广告                                      --       +0.1%
    
    7月6日-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             6月        --          48
    
    7月7日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                              7月        --       2.00%
    
    7月8日(三)
    2245 新西兰电子卡零售额(较前月)                    6月        --       +1.2%
                           (较上年同期)                           --       +3.2%
(完)

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