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市场报道 | 2015年 7月 1日 星期三 06:11 BJT

加拿大股市：受能源股推动上涨，但在6月下跌3%

路透多伦多6月30日 - 加拿大主要股指周二在昨日大跌后扳回一些失地，由能源股领升，因油价从三周低位反弹。

加拿大股市将可能在本周继续走势震荡，市场交投清淡，因希腊周日将就救助计划条款进行公投。加拿大和美国市场分别在周三和周五因假休市。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 上涨63.18点，或0.44%，收报14,553.33点，该指数在6月下跌3%。

能源股攀升0.9%。金融股下滑0.1%，材料股上升0.3%。(完)

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