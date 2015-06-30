日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 6月30日(二) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正22 正19 央行短观小型制造业景气判断指数 正1 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 正5 正3 央行短观大型企业资本支出 +5.2% -1.2% 央行短观小型企业资本支出 -16.3% -21.2% 7月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -1.0% -10.9% 进口(较上年同期) -8.7% -15.4% 贸易收支(亿美元) -- 顺差63 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 49.9 0140 韩国Markit制造业PMI 6月 -- 47.8 2300 韩国经常帐(亿韩元) 5月 -- 盈余104.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,928 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,539 7月2日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,715.1 7月3日(五) 暂无重要经济数据预定发布 7月6日当周 7月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.9 领先指标(较前月) -- +1.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,458 7月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 -- 盈余13,264 7月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +9.3% 0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 53.3 2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +3.8% (较上年同期) -- +3.0% (完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%