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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 07:30 BJT

****日韩经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    6月29日当周
    
    6月30日(二)
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数          第二季       正12      正12
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正22      正19
             央行短观小型制造业景气判断指数                        正1       正1
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正5       正3
             央行短观大型企业资本支出                            +5.2%     -1.2%
             央行短观小型企业资本支出                           -16.3%    -21.2%
    
    7月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      6月初值       -1.0%    -10.9%
             进口(较上年同期)                                    -8.7%    -15.4%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差63
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 6月         --       49.9
    0140 韩国Markit制造业PMI                           6月         --       47.8
    2300 韩国经常帐(亿韩元)                            5月         --  盈余104.1
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  卖超8,928
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  卖超2,539    
    
    7月2日(四)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          6月         --    3,715.1
    
    7月3日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    7月6日当周    
    
    7月6日(一)
    0500 日本同时指标(较前月)                          5月         --       +1.9
             领先指标(较前月)                                      --       +1.2
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          6月         --     12,458
    
    7月7日(二)
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                  6月         --      +2.6%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)              5月         -- 盈余13,264
    
    7月8日(三)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                       5月         --      +9.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                        6月         --       53.3
    2350 日本机械订单(较前月)                          5月         --      +3.8%
                     (较上年同期)                                  --      +3.0%
    (完)

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