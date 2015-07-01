国际油市：OPEC的6月产量触及三年高位，伊拉克出口创纪录--调查

6月增加最多的是伊拉克，该国今年已协助推升OPEC产量。

在伊拉克将原油分为两个品级--巴士拉重质油和巴士拉轻质油以解决品质问题后，南部出口已跳增至每日300万桶。品级分流之后一些公司已扩大生产。

伊拉克北部经由土耳其Ceyhan的出口则持稳，尽管巴格达和库尔德斯坦地区政府(KRG)之间因预算支付而关系紧张。

该调查的消息人士表示，最大出口国沙特在5月产出创纪录后并未减产，因该国因应国际上以及国内电厂和炼厂的需求升高。

然他们表示，还没有迹象显示沙特供应量有进一步可观的增加。

尼日利亚(奈及利亚)日产量增加6万桶；利比亚产量则小幅减少，因动荡局势及油田重启磋商未果而使得供应仍受阻。安哥拉在5月产量强劲后，6月出口下滑。

调查的消息人士称，科威特产量小幅减少，因Wafra油田关闭。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张若琪/张涛)