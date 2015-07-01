国际油市：OPEC的6月产量触及三年高位，伊拉克出口创纪录--调查

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
6月增加最多的是伊拉克，该国今年已协助推升OPEC产量。
在伊拉克将原油分为两个品级--巴士拉重质油和巴士拉轻质油以解决品质问题后，南部出口已跳增至每日300万桶。品级分流之后一些公司已扩大生产。
伊拉克北部经由土耳其Ceyhan的出口则持稳，尽管巴格达和库尔德斯坦地区政府(KRG)之间因预算支付而关系紧张。
该调查的消息人士表示，最大出口国沙特在5月产出创纪录后并未减产，因该国因应国际上以及国内电厂和炼厂的需求升高。
然他们表示，还没有迹象显示沙特供应量有进一步可观的增加。
尼日利亚(奈及利亚)日产量增加6万桶；利比亚产量则小幅减少，因动荡局势及油田重启磋商未果而使得供应仍受阻。安哥拉在5月产量强劲后，6月出口下滑。
调查的消息人士称，科威特产量小幅减少，因Wafra油田关闭。(完) (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张若琪/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”