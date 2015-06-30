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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 07:43 BJT

《全球汇市》欧元处于守势，此前希腊未能如期偿还IMF贷款

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1131 1.1135 -0.04 -7.99 1.2097

美元/日圆 122.41 122.49 -0.07 +2.28 119.68

欧元/日圆 136.25 136.39 -0.10 -5.89 144.78

美元/瑞郎 0.9354 0.9353 +0.01 -5.90 0.9941

英镑/美元 1.5682 1.5705 -0.15 +0.70 1.5573

美元/加元 1.2482 1.2491 -0.07 +7.44 1.1618

澳元/美元 0.7694 0.7704 -0.13 -5.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6778 0.6762 +0.24 -13.07 0.7797

澳元/日圆 94.180 94.370 -0.20 -3.65 97.750

新西兰元/日圆 82.970 82.830 +0.17 -11.08 93.310

英镑/日圆 191.96 192.37 -0.21 +2.99 186.38

澳元/新西兰元 1.1345 1.1386 -0.36 +8.37 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/李婷仪/陈宗琦/孙茉莉/戴素萍)

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