《全球汇市》欧元处于守势，此前希腊未能如期偿还IMF贷款

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1131 1.1135 -0.04 -7.99 1.2097
美元/日圆 122.41 122.49 -0.07 +2.28 119.68
欧元/日圆 136.25 136.39 -0.10 -5.89 144.78
美元/瑞郎 0.9354 0.9353 +0.01 -5.90 0.9941
英镑/美元 1.5682 1.5705 -0.15 +0.70 1.5573
美元/加元 1.2482 1.2491 -0.07 +7.44 1.1618
澳元/美元 0.7694 0.7704 -0.13 -5.80 0.8168
新西兰元/美元 0.6778 0.6762 +0.24 -13.07 0.7797
澳元/日圆 94.180 94.370 -0.20 -3.65 97.750
新西兰元/日圆 82.970 82.830 +0.17 -11.08 93.310
英镑/日圆 191.96 192.37 -0.21 +2.99 186.38
澳元/新西兰元 1.1345 1.1386 -0.36 +8.37 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/李婷仪/陈宗琦/孙茉莉/戴素萍)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%