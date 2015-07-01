欧洲经济指标预测--7月1日-7月8日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 7月1日(三) 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 6月 49.9 49.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 54.4 54.8 0750 法国Markit制造业PMI 6月 50.5 50.5 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 51.9 51.9 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 -- 2.30% 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.5 52.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 52.5 52.0 7月2日(四) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 6月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +4.3% +4.6% 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 6月 56.5 55.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -2.0% -2.2% 7月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 52.5 52.5 0750 法国Markit服务业PMI 6月 54.1 54.1 综合PMI -- 53.4 0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 54.2 54.2 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 54.4 54.4 综合PMI 54.1 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 57.4 56.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.1% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.2% 7月3-10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- -0.1% 截至6月的三个月房价指数(较上年同期) -- +8.6% 7月6日当周 7月6日(一) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -- +1.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 正17.1 7月7日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 6月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 5月 -- +0.9% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字598.4 0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 5月 -- 逆差30 进口(亿欧元) -- 412.00 出口(亿欧元) -- 382.00 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.2% 制造业产出(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- +0.2% 7月8日(三) 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 -- 正34 (完)