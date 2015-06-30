《中国报摘》--中国证券报7月1日

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
* 头版头条:
--中国证券业协会有关负责人指出，场外配资活动三个主要系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元，近两周以来强制平仓金额占市场交易量的比例很小。同时，中证协确认，目前各证券公司已向住所地证监局报送了自查报告，证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。
* 其他:
--中国证监会6月30日发布《关于内地与香港基金互认常见问题解答》，对相关细节进行了阐释，配套规则《香港互认基金管理暂行规定》并于7月1日起施行，内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。
--6月30日是新三板挂牌公司披露年报的最后截止日期。赛诺达等公司赶在最后时点披露了2014年年报，但中试电力等部分挂牌公司仍未发布2014年年报，按照相关规定，将面临强制摘牌。
--近期股市持续震荡下行，13位私募大佬6月30日集体发声认为，下跌中蕴藏新机会。目前，牛市上涨的大逻辑仍未动摇，下跌为投资者提供了价值投资的黄金时期。
--保监会原则同意太平人寿保险有限公司出资5,000万元，投资太平养老产业管理有限公司100%股权，从事养老产业投资与资产管理、投资管理、融资管理、建设管理、运营管理、与养老产业相关的健康和医疗投资业务、养老服务等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%