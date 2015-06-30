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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 07:47 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月1日

* 头版头条:

--中国证券业协会有关负责人指出，场外配资活动三个主要系统接入的客户资产规模合计近5,000亿元，近两周以来强制平仓金额占市场交易量的比例很小。同时，中证协确认，目前各证券公司已向住所地证监局报送了自查报告，证券业协会将从8月份开始接受证券公司外部接入信息系统评估认证申请。

* 其他:

--中国证监会6月30日发布《关于内地与香港基金互认常见问题解答》，对相关细节进行了阐释，配套规则《香港互认基金管理暂行规定》并于7月1日起施行，内地市场中的分级基金、保本基金目前暂不纳入互认范围。

--6月30日是新三板挂牌公司披露年报的最后截止日期。赛诺达等公司赶在最后时点披露了2014年年报，但中试电力等部分挂牌公司仍未发布2014年年报，按照相关规定，将面临强制摘牌。

--近期股市持续震荡下行，13位私募大佬6月30日集体发声认为，下跌中蕴藏新机会。目前，牛市上涨的大逻辑仍未动摇，下跌为投资者提供了价值投资的黄金时期。

--保监会原则同意太平人寿保险有限公司出资5,000万元，投资太平养老产业管理有限公司100%股权，从事养老产业投资与资产管理、投资管理、融资管理、建设管理、运营管理、与养老产业相关的健康和医疗投资业务、养老服务等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)

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