澳洲央行：总裁淡定看待中国市场动荡，预期澳元贬值或有助提振内需

路透伦敦6月30日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周二对中国经济并未表示新的担忧，此前北京当局以一连串的因应举措，试图遏止金融市场两周以来的动荡，中国股市此间下挫约20%。

澳洲央行今年已两度降息至2%的纪录低点，藉此全力提振内需，史蒂文斯表示，他仍预期澳元走贬也将有助于发挥这样的效果。

被问及中国的情况是否会令澳洲再平衡的努力复杂化，史蒂文斯在伦敦对在场聆听的投资者与经济学家表示：

“关于中国，我们没有什么特别要补充的，与之前已公布的无异...调控(中国)资产价格/杠杆下降的题材是进行中的工作，目前也是一样。”

“我认为中国当局对问题因应得宜，具备应对的工具，不过过程当然会持续一段时间，我们必须接受这一点，”他补充道。

澳洲央行之前表示，中国经济的风险偏向下行。

分析师表示，像澳洲这类期望美元继续升值，以提振出口商竞争力的经济体，目前其潜力可能将仰赖美国联邦储备理事会(美联储/FED)兑现升息承诺。

尽管史蒂文斯拒绝对美联储升息的时间点表示看法，但他表示新兴市场现在对升息已有更好的因应准备，欢迎升息到来。

“我认为新兴市场国家已有最妥善的准备，目前许多国家可能乐见升息尽快到来，”他表示，“美联储也了解这一点，因此当升息启动，所产生的不确定性当然也会减小。”

分析师认为，如果美联储没有升息或者澳元不进一步贬值，澳洲央行或将有理由再度降息。