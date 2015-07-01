美国经济：接近充分就业，第二季经济增速可能回升到2.5%--FED副主席

比如，全球利率上升将使各国更难为开发项目和基础设施融资。

费舍尔称，“为将意外的可能性降至最低，以及避免发生不必要的市场和政策波动，在阐述我们的政策策略时，我们努力做到清晰和透明。”

费舍尔并没有特别提及希腊危机。不过他表示，对美国而言全球形势仍带来很大阻力。

费舍尔称，这尤其损及了美国出口，而且影响可能还会继续。

“我们的政策将取决于数据，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在以后的会议上将会对利率调整做出考量。”(完)