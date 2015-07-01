美国经济：接近充分就业，第二季经济增速可能回升到2.5%--FED副主席

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
比如，全球利率上升将使各国更难为开发项目和基础设施融资。
费舍尔称，“为将意外的可能性降至最低，以及避免发生不必要的市场和政策波动，在阐述我们的政策策略时，我们努力做到清晰和透明。”
费舍尔并没有特别提及希腊危机。不过他表示，对美国而言全球形势仍带来很大阻力。
费舍尔称，这尤其损及了美国出口，而且影响可能还会继续。
“我们的政策将取决于数据，美国联邦公开市场委员会(FOMC)在以后的会议上将会对利率调整做出考量。”(完)
(编译 于春红/孙茉莉; 审校 张涛/许娜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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