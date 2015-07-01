欧洲个股：空客获得中国采购大单，在中国新设组装厂协议也将签订

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透巴黎6月30日 - 中国周二签署一笔具有划时代意义的订单，将从空中客车(Airbus,空中巴士) 采购数十架宽体飞机，协议价值达到上百亿美元。
这项协议是在中国总理李克强访问法国期间签订的，其中包括指定采购45架A330客机，以目录价格计算至少价值110亿美元；此外，还计划可能进一步采购30架单价约2.50亿美元的客机。
如果第二部分的采购案完成，那么这项合约价值可能升至180亿美元。
上周曾有熟知谈判内情的消息人士对路透说，空客正在磋商向中国出售50-70架A330宽体飞机的事宜。这是该公司在中国建设新组装厂计划的一部分。
空客已经协商了约18个月，欲在中国建立一个宽体飞机机舱完工中心。空客目前在中国天津有一个A320飞机最终组装厂。
空客飞机制造部门执行长Fabrice Bregier称，空客将推进这个预计耗资约1.50亿欧元的项目。他对路透说，“我们即将启动该项目。我认为我们有良好基础。我们希望未来有更多订单，但该项目有很大的意义，能为我们提供竞争优势。”
这项兴建新组装厂的协议，预定在周四李克强访问图卢兹(Toulouse)时签署。该厂拥有每月可组装两架A330飞机的产能。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”