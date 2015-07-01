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亚洲 | 2015年 7月 1日 星期三 08:25 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月1日

**上海证券报**

--油气体制改革的大船即将起航，但在具体的改革次序上仍有先后。多位接近或参与改革的人士表示，未来油改预计会把油和气的改革分开进行，天然气领域的改革有望优先于油，包括率先放开气价和天然气的进口等。

--世纪华通 公告称，公司前三大股东将间接收购盛大游戏43%股权，并有意在盛大游戏私有化完成后一年内以成本价将上述股权置入上市公司。这意味着，已涉足网游的世纪华通未来将“成色”大增，世纪华通同时公告，拟筹划非公开发行股票收购资产，将继续停牌。

**人民日报**

--交通运输部《2014年全国收费公路统计公报》显示，截至2014年底，中国收费公路里程为16.26万公里；累积建设投资总额6.1万亿元人民币，债务余额3.85万亿元；2014年通行费收入3,916.0亿元，支出5,487.1亿元，收支缺口达1,571.1亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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